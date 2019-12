NIntendo Switch eletta prodotto più fragile dell'anno da una rivista francese

La rivista francese 60 Millions de Consommateurs ha eletto Nintendo Switch come prodotto più fragile dell'anno, per di vari problemi riscontrati dai consumatori, alcuni dei quali ben noti.



L'articolo cita non solo alcune fragilità come il drifting, ossia il fenomeno degli input involontari degli stick che ha piagato Nintendo Switch sin dal lancio, ma anche delle politiche anti consumatori particolarmente odiose praticate da Nintendo. Ad esempio viene ricordato come la compagnia di Mario faccia pagare l'assistenza tecnica per le console fuori garanzia quasi come una console nuova e che, in caso di rifiuto dell'intervento, occorra comunque pagare per riaverla.



Comunque sia pare essere proprio il drifting il motivo principale della 'gratificazione' ricevuta: è stato un problema per moltissimi utenti, talmente diffuso da far valutare la possibilità di avviare una class action contro Nintendo.



Nintendo di suo è conscia del problema, tanto che l'attuale presidente Doug Bowser ha invitato tutti quelli colpiti a rivolgersi al supporto tecnico ufficiale, ma secondo la rivista francese ha agito con troppo ritardo e in modo meno efficace di quanto avrebbe potuto.