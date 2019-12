Samsung, TV senza bordi al CES 2020?

Sembra che tra le novità previste da Samsung al CES 2020 ci siano anche i primi TV senza bordi, ovvero privi di cornice con lo schermo che va un lato all'altro senza alcun elemento visibile di contorno.



Si tratta, in sostanza, di un'evoluzione simile a quella proposta sempre da Samsung nell'ambito dei display per smartphone, con i primi Galaxy Edge. Non è ancora un'informazione ufficiale, ma in base a quanto riferito da diverse fonti fra cui la rivista coreana The Elec, sembra che al CES 2020 sia in arrivo una nuova serie di TV Samsung identificati con il brand "Zero Bezel", con il marchio che è stato recentemente registrato.



Non ci sono altre informazioni al riguardo, tranne il fatto che gli schermi dovrebbero essere particolarmente ampi, a partire da 65 pollici in su e non avere dunque una cornice, cosa che dovrebbe risultare in un effetto particolare, anche se a dire il vero i bordi sono andati restringendosi notevolmente già da alcuni anni a questa parte.



Oltre a questi particolari TV, ci aspettiamo ovviamente una nuova infornata di QLED, con gli Zero Bezel che potrebbero entrare a far parte delle varie linee più particolari come i The Frame e simili.