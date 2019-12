Sony al CES 2020: una conferenza per parlare di PS5? Data e orario dell'evento

Sony terrà una conferenza al CES 2020, e c'è la possibilità che durante l'evento l'azienda giapponese presenti ufficialmente PS5.



"Il futuro è vicino. Al CES 2020 Sony svela una visione unica del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d'ora, per offrire nuove sensazioni ed emozioni", recita il breve comunicato della casa di PlayStation.



Il Consumer Electronics Show di Las Vegas si svolgerà quest'anno dal 7 al 10 gennaio 2020, dunque la conferenza Sony si proporrà in qualche modo di aprire la fiera.



In Italia potremo vederla nella notte fra il 6 e il 7 gennaio, a partire dalle 2.00. Multiplayer.it seguirà l'evento in diretta, con il commento della redazione: ulteriori dettagli nei prossimi giorni.