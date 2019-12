Sony, Square Enix, Platinum Games e altri sviluppatori giapponesi parlano dei progetti per il 2020

Sony, Square Enix, Sega, Platinum, Koei Tecmo e vari altri sviluppatori giapponesi hanno riferito in questi giorni i propri progetti e ambizioni per il 2020, ovviamente ancora in maniera piuttosto vaga ma con alcune informazioni interessanti.



Come da tradizione per la fine dell'anno, le pubblicazioni nipponiche Famitsu e 4Gamer hanno intervistato esponenti di vari team giapponesi per ottenere dichiarazioni e programmi per l'anno successivo, in questo caso il 2020.



Si parte con Atlus, che ha promesso ulteriori novità su Shin Megami Tensei V e qualcosa in avvicinamento al venticinquesimo anniversario di Persona, oltre a un possibile RPG fantasy, in base a quanto riferito da Shinjiro Takata e Katsura Hashino. Koei Tecmo ha parlato soprattutto di Nioh 2, in arrivo a marzo 2020 e il ventesimo anniversario di Dyansty Warriors.



Square Enix ha menzionato novità su Babylon's Fall, l'evento per il trentesimo anniversario di Romancing SaGa oltre a vari titoli non ancora annunciati, oltre a qualcosa su NieR, in base a quanto riferito da Yosuke Saito e Naoki Yoshida, il quale si è dimostrato molto contento per l'arrivo di PS5 e Xbox Series X.



Hiroyuki Sakamoto di Sega ha parlato di nuovi progetti da parte del team di Yakuza, mentre Atsushi Inaba e Hideki Kamiya di Platinum Games hanno parlato di nuovi giochi in arrivo, con in particolare il secondo che se n'è uscito con un'affermazione molto interessante: "il 2020 sarà un anno di cambiamento per Platinum ma è ancora super segreto, dunque non posso ancora dire nulla", ha affermato.



Shuhei Yoshida di Sony Interactive Entertainment ha spiegato che nel 2020 inizierà il suo nuovo lavoro nel supporto degli sviluppatori indipendenti, cosa che lo rende particolarmente emozionato perché si tratta di un ambito di cui è sempre stato molto interessato.