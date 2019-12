Shin Megami Tensei 5 per Nintendo Switch è ancora in sviluppo, assicura Atlus

Considerando che non si sono più avute notizie al riguardo da parecchio tempo a questa parte, sono in molti ormai a temere per il destino di Shin Megami Tensei 5, esclusiva Nintendo Switch, che tuttavia pare essere ancora in sviluppo, come assicurato da Atlus.



Presentato per la prima volta addirittura nel gennaio 2017 sul palco di presentazione di Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V rappresenta il nuovo capitolo della celebre serie di RPG nipponici da parte di Atlus, che tuttavia si è mostrato pochissimo da allora a oggi.



Il gioco si è poi presentato in maniera più completa a ottobre dello stesso anno ed è stato confermato anche come in arrivo in occidente, tuttavia da lì in poi le informazioni sono state scarse. Tuttavia, Atlus ha assicurato che il gioco esclusivo per Nintendo Switch è ancora in sviluppo e che dunque ne sapremo di più in un prossimo periodo non ancora specificato.



Per la precisione, il team di sviluppo ha affermato che sia Shin Megami Tensei 5 che Project Re Fantasy sono entrambi in fase di sviluppo attivo e che dunque sono entrambi progetti ancora in ottimo stato di salute, a quanto pare.