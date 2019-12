PS5: l'audio 3D è un grande passo avanti e arricchisce l'esperienza, dicono gli sviluppatori

Tra le nuove caratteristiche introdotte da PS5 c'è la possibilità di diffondere l'audio in 3D, attraverso una soluzione custom che dovrebbe consentire notevoli risultati su base hardware a partire dalla console e a prescindere dall'impianto utilizzato.



L'idea è di riuscire a simulare la spazialità dell'audio, ovvero fare in modo che questo provenga da punti precisi nello spazio tridimensionale grazie alla nuova tecnologia di PS5, come riferito dal system architect Mark Cerny a Wired qualche tempo fa.



Su questa lunghezza d'onda si trova anche Samuel Justice, co-fondatore di Sweet Justice Sound e responsabile dell'audio precedentemente in The Chinese Room, DICE e Frictional Games: "Penso che la potenza computazionale richiesta per creare modelli audio realistici venga generalmente trascurata", ha affermato Justice, "In passato, siamo riusciti a creare delle buone rappresentazione di modellazione acustica attraverso un sacco di trucchi e tecniche complesse. L'abilità di realizzare pienamente un audio 3D automatizzato è un grande passo avanti per questo comparto nei giochi e certamente risulterà in esperienze più ricche".



La predisposizione di PS5 per l'audio 3D, insomma, consentirà di evolvere il comparto in questione e richiedere molti meno sforzi tecnologici e computazionali. Tale tecnologia può anche sfruttare il Ray tracing, visto che quest'ultimo si applica anche alla riproduzione di audio in 3D: "Può essere utilizzato per migliorare il senso di realismo attraverso un aggiustamento più accurato dell'audio a seconda dell'ambiente che circonda il giocatore, in tempo reale", ha spiegato in questo senso Marcus Klang, Lead Sound Designer di Zoink Games (Fe, Ghost Giant).