GameStop, nuovo volantino Arctic Promo con vari sconti per l'inizio del 2020

GameStop ha pubblicato un nuovo volantino Arctic Promo, che illustra diversi sconti su console e giochi PS4, Xbox One e Nintendo Switch in particolare per l'inizio del 2020.



Ci sono dunque diverse promozioni valide dal 27 dicembre 2019 fino al 29 gennaio 2020, relative alle varie piattaforme tra hardware e software. Su tutte c'è la possibilità del pagamento a rate per cinque o dieci rate a tasso zero. Per quanto riguarda Nintendo Switch, la versione standard costa 299 euro, mentre Nintendo Switch Lite si trova a 199 euro, con sconti invece su Nintendo 2DS in vari modelli. Fino al 15 gennaio sono disponibili sconti sui giochi Nintendo Switch, come The Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Spada e Scudo, Super Mario Maker 2 e Luigi's Mansion 3 a 49,98 euro oltre ad altre offerte speciali come Nintendo Labo a 19,98 euro.



Sul fronte Xbox One, troviamo Xbox One S da 1TB in vari bundle a 169 euro o 189 euro a seconda dei titoli correlati, mentre Xbox One X è disponibile a 299,98 euro in vari bundle e c'è anche un 20% di sconto sui controller.



PS4 si presenta a 319,98 euro, con vari sconti applicati su accessori e videogiochi soprattutto riportando l'usato che ottiene una supervalutazione. Particolarmente interessante è l'Arctic Promo che consente, acquistando due giochi contemporaneamente, di pagare il meno caro solo 5 euro.



Per tutti i dettagli vi rimandiamo al volantino ufficiale sul sito GameStop a questo indirizzo.



