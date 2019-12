Pokémon Spada e Scudo, ottimo debutto in digitale su Nintendo Switch, superiore agli altri giochi

Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch ha fatto registrare un ottimo debutto sul mercato digitale, vendendo più di The Legend of Zelda: Link's Awakening e Luigi's Mansion 3 nel 2019. Pensate che i nuovi giochi dei Pokémon sono riusciti a piazzare 2,72 milioni di copie digitali nel loro primo mese, almeno stando alla compagnia di analisi del mercato digitale SuperData.



Si tratta di un altro segno del grandissimo successo di Pokémon Spada e Scudo che, nonostante le critiche ricevute, pare stia andando davvero alla grande in tutti i territori. Ad esempio in Giappone i due giochi sono in testa alle classifiche software da settimane.



Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo dove il buon Christian Colli ha commentato:

Questa recensione di Pokémon Spada e Scudo è lunghissima, lo sappiamo, ma speriamo serva a spiegarvi meglio un concetto semplice: il nuovo gioco di Game Freak ci è piaciuto, ci ha divertito per una quarantina di ore, ma non ci ha intrattenuto quanto e come speravamo. Sebbene impreziosito da nuove prospettive nei confronti di un franchise che sembra aver detto tutto da anni, la nuova fatica di Game Freak ha rinunciato a troppi contenuti che la rendono, in definitiva, uno dei Pokémon più incompleti a inaugurare una nuova generazione. Abbiamo intravisto uno sviluppo frettoloso che ha sacrificato quella ricchezza di contenuti cui ci avevano abituato i migliori esponenti della serie, votando Spada e Scudo alla personalizzazione più libera e completa dei mostriciattoli tascabili. Le prossime settimane ci riveleranno l'impatto di questa decisione sulla scena competitiva; nel frattempo, resta un po' l'amaro in bocca per quello che Pokémon sarebbe potuto essere in questa prima incarnazione per Nintendo Switch.