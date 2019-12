Pokémon Spada e Scudo ancora primi nelle vendite in Giappone

Pokémon Spada e Scudo sono ancora primi nelle vendite in Giappone. Il dominio dei nuovi Pokémon per Nintendo Switch sembra ancora saldissimo, con altre 231.578 copie vendute, per un totale di quasi due milioni e mezzo dal lancio. Per il resto è un'altra settimana in cui Nintendo Switch controlla quasi l'intera classica, con l'unica eccezione di Project Sakura Wars per PS4 in seconda posizione.



A livello hardware, Switch è sempre la console più venduta. Da notare che ha raggiunto una nuova pietra miliare, superando i dieci milioni di unità vendute. Si parla del solo modello principale. Considerando anche Switch Lite siamo ben oltre. Settimana lenta per PS4 e PS4 Pro, che riescono a superare le 10.000 unità vendute solo se sommate.



Classifica delle vendite software dal 09/12/2019 al 15/12/2019

[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 231,578 (2,456,459) [PS4] Project Sakura Wars (Limited Edition Included) (Sega, 12/12/19) - 140,376 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 57,746 (386,257) [NSW] Luigi's Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) - 48,449 (367,746) [NSW] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) - 26,677 (103,857) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) - 25,036 (1,063,127) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 22,376 (2,580,291) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 21,135 (3,383,582) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) - 20,932 (264,845) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) - 19,466 (739,734)