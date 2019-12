Il Signore degli Anelli, serie Amazon: scelta l'attrice per Galadriel

Il Signore degli Anelli, la serie prodotta da Amazon, ha visto l'annuncio dell'attrice che interpreterà il ruolo della giovane Galadriel: si tratta di Morfydd Clark.



Primo personaggio rivelato ufficialmente per Il Signore degli Anelli, Galadriel ha un ruolo di grande rilevanza tanto nei libri di J.R.R. Tolkien quanto nella saga cinematografica diretta da Peter Jackson.



L'attrice che ne vestirà i panni, in una versione più giovane rispetto a quella di Cate Blanchett, è appunto Morfydd Clark: potreste averla vista nella miniserie His Dark Materials, oppure nei film Crawl. Farà inoltre parte del cast della serie su Dracula in arrivo su Netflix.



Nel periodo in cui è ambientata la serie de Il Signore degli Anelli, Galadriel regnava sulla regione di Eregion e aveva accettato di custodire uno dei tre Anelli degli Elfi.