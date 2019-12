New World di Amazon, data di uscita dall’apertura delle prenotazioni

Amazon ha aperto le prenotazioni del suo primo gioco, New World, svelandone contemporaneamente la data di uscita: il 25 maggio 2020.



New World è disponibile in due versioni: Standard da 39,99€, e Deluxe da 49,99€. Quest'ultima dà alcuni bonus esclusivi: la skin armatura Boscaiolo, la skin per il lancio dell'ascia Boscaiolo, l'animale domestico mastino, il set di emote Morra cinese e le illustrazioni digitali New World.



Qualsiasi versione del gioco che si decida di prenotare, frutterà l'amuleto di Isabella, l'emote Pugno contro pugno, gli stemmi della gilda e il titolo speciale "Spedizione uno", oltre all'accesso alla beta chiusa. Da notare che acquistando New World su Amazon si otterranno dei codici Steam.



Leggiamo la descrizione generale di New World:

Il fato ti ha convocato sulle rive di Aeternum, l'isola eterna. Sconfiggi le brutali legioni dei Corrotti e traccia linee di combattimento coi giocatori concorrenti in questa terra di rischi e di occasioni. In un luogo intenzionato a distruggerti, cosa farai per sopravvivere? Parti da solo per creare il tuo percorso eroico personale oppure stringi alleanze, fortifica e combatti.



