Xbox Series X: nessuno degli studi acquisiti da Microsoft è al livello dei 1st party di Sony, per un ex-Naughty Dog

Secondo l'ex Naughty Dog Jonathan Cooper, nessuno degli studi acquisiti da Microsoft negli ultimi mesi per sviluppare giochi per la nuova Xbox Series X è al livello dei 1st party di Sony.



Cooper non le ha mandate a dire a Microsoft in un messaggio su Twitter, auspicando che la casa di Redmond abbia fatto le pulizie nel suo dipartimento di publishing, che, parafrasando, secondo lui ha fatto letteralmente schifo per l'intera generazione (la sua espressione è molto più colorita e comprende anche scarti organici, ma noi l'abbiamo ingentilita perché siamo dei signori).



Cooper ha poi spiegato che non si riferisce al disastroso lancio della console, ma all'incapacità dimostrata di lavorare con gli studi 1st e 3rd party per realizzare contenuti di qualità



Al che Garrett Young di Better 2gether Games gli ha ricordato le recenti acquisizioni fatte da Microsoft. Cooper gli ha risposto letteralmente: "Nessuno degli studi acquisiti è allo stesso livello dei 1st party di Sony e riusciranno a raggiungerli solo con il giusto supporto finanziario e con assunzioni a lungo termine. Mi piace più questa via che quella di creare nuovi studi dal nulla che non hanno una cultura condivisa."



Insomma, Cooper non vede le mosse di Microsoft come completamente negative (ha espresso solo le sue opinioni in modo molto colorito). Anzi, pensa che stia percorrendo la strada giusta per Xbox, ma che debba supportare le sue scelte per non perdersi per strada, ossia se vuole far arrivare i suoi studi al livello di Santa Monica o Guerrilla.

