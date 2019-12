Ninja contro Apex Legends, è felice di non essere diventato un giocatore professionista

Tyler 'Ninja' Blevins ha spiegato come mai è felice di non essere diventato un giocatore professionista di Apex Legends, rimanendo invece legato a Fortnite. Stando a quanto ha affermato, a un certo punto ha pensato seriamente di abbandonare il gioco di Epic Games per dedicarsi completamente a quello di Respawn, ma poi ha scelto di non farlo.



Ninja: "Ero davvero forte in Apex e se fossi rimasto sarei diventato uno dei giocatori migliori. Comunque sono davvero felice di essere rimasto in Fortnite. La scena competitiva di Apex è così piccola. Così minuta. La quantità di giocatori è decente e mi diverto a guardare le partite, ma le dimensioni sono davvero ridotte."



I problemi di Apex Legends in confronto a Fortnite sono noti. La recente fuga di Colby 'dizzy' Meadows non ha aiutato. Comunque pare che Electronic Arts voglia provare a recuperare con le Apex Legends Global Series di febbraio 2020, in cui metterà in palio premi per 3 milioni di dollari. Siamo certi che così tanti soldi attireranno moltissimi giocatori professionisti.