Star Wars Jedi: Fallen Order 2 potrebbe essere già in sviluppo presso Respawn

Non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo ma secondo alcune voci di corridoio c'è la possibilità che Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sia già in sviluppo presso Respawn Entertainment.



La questione emerge analizzando alcuni annunci di lavoro pubblicati di recente dal team di sviluppo, che riguardano tre posizioni collegate a un progetto che, a quanto pare, ha a che fare con Star Wars.



Come riportato da Gamesradar, si tratta della ricerca di un senior character artist, di un level designer e di un senior software engineer: in tutti e tre i casi non viene specificato precisamente il progetto a cui verrebbero applicati i soggetti in questione, ma sembra chiaro che si tratti di un videogioco di Star Wars.



Potrebbe essere ovviamente anche un altro titolo, ma considerando l'ottima risposta ottenuta finora da Star Wars Jedi: Fallen Order è assai probabile che lo stesso team possa essere impegnato su un seguito, considerando anche il modus operandi standard di una grossa compagnia come Electronic Arts.



D'altra parte, i diritti su Star Wars sono in mano a Electronic Arts fino al 2023 e i tempi sono relativamente stretti per far partire progetti molto diversi. Star Wars Jedi: Fallen Order ha ottenuto il successo sperato e questo dovrebbe bastare a garantire l'esistenza di Star Wars Jedi: Fallen Order 2, da sviluppare prima che scadano gli accordi di licenza. Inoltre, sembra ci sia anche un altro progetto di Star Wars in lavorazione presso Motive Montreal, dunque la varietà sarebbe comunque assicurata.