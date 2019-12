Star Wars, un gioco in sviluppo da Motive Montreal, svela Jason Schreier

Stando al sempre ben informato Jason Schreier di Kotaku, EA Motive Montreal starebbe lavorando da un po' di tempo a un nuovo gioco di Star Wars, mentre EA Vancouver non sarebbe più impegnata con il franchise.



Secono Schreier, EA Vancouver avrebbe lavorato per qualche tempo a un gioco di Star Wars dopo la cancellazione dell'open world Project Orca, ma avrebbe trovato qualche difficoltà e si sarebbe vista cancellare anche quest'altro titolo, di cui non si sa nulla. Del resto non si sa nulla nemmeno del gioco di EA Motive, a parte che dovrebbe uscire nel 2021, se tutto andrà bene.



Ovviamente si tratta di notizie non ufficiali, che vanno prese con le molle. Allo stesso tempò è indubbio che Schreier sia una penna più che affidabile nel riportare indiscrezioni, quindi tendenzialmente non abbiamo motivo per dubitare delle sue parole.

Motive Montreal has been doing a new Star Wars game for a while now. A team in Vancouver was briefly working on a different Star Wars game after Orca, but not anymore — Jason Schreier (@jasonschreier) December 16, 2019