Forza Horizon 6 sarà ambientato in Giappone? Un indizio sembrerebbe suggerirlo

Da questo indizio si deduce che il prossimo capitolo della serie sarà ambientato in Giappone e includerà appunto una rappresentazione dettagliata delle Kei car . Pensate si tratti di un'ipotesi plausibile?

Le Kei car sono vetture prettamente giapponesi , le più picccole autorizzate a circolare per le strade del Giappone, davvero rare da trovare in occidente: proprio per questo motivo uno degli sviluppatori di Forza Horizon ha dovuto recarsi in Australia per poterle scansionare.

L'azienda in questione ha condiviso la foto di una persona, indicata come un componente del team di sviluppo di Forza Horizon, che si trovava in Australia al fine di scansionare delle Kei car che sarebbero state inserite all'interno della famosa serie.

Forza Horizon 6 potrebbe essere ambientato in Giappone : a suggerirlo è un indizio piuttosto preciso, ovverosia un post pubblicato su Reddit (e poi subito rimosso) da un'azienda australiana che si occupa di importazioni automobilistiche, Cult & Classic.

Tokyo Drift

Sappiamo ormai da tempo che Forza Horizon 6 è in fase di sviluppo e non potrebbe essere altrimenti, alla luce del clamoroso successo riscosso dal quinto capitolo della serie, che è stato in grado di coinvolgere oltre 45 milioni di giocatori.

Tempo fa Phil Spencer ha confermato che il prossimo episodio uscirà nel corso del 2026 e dunque gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati su Playground Games, che peraltro nell'ultimo periodo è stata colpita da pesanti licenziamenti.