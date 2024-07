Playground Games si espande e apre un terzo studio: c'è un altro gioco oltre a Forza Horizon 6 e Fable?

"Nel nostro quartier generale originale continuiamo a supportare e far crescere la nostra grande community di Forza Horizon. Nei nostri nuovi studi, dall'altra parte della città, stiamo sviluppando Fable, il nuovo inizio di un franchise leggendario".

Non c'è stato un annuncio ufficiale, ma la presenza del terzo studio all'interno di Playground Games emerge dalla pagina LinkedIn del team, che riferisce precisamente il fatto che "oggi, Playground ha tre studi di alto profilo in Leamington Spa", nella descrizione.

Sembra che Playground Games , il team britannico interno a Xbox Game Studios, si sia ulteriormente espanso e abbia aperto un terzo studio , affiancato a quelli che stanno già lavorando a Forza Horizon 6 e Fable , facendo sospettare che possa esserci anche un altro gioco in sviluppo.

Supporterà lo sviluppo di Fable, per ora

In base alla descrizione, sembra che questo terzo studio sia stato aperto per supportare lo sviluppo di Fable principalmente, ma non è detto che sia l'unica occupazione del team.

Considerando la complessità raggiunta dalla struttura di Playground Games, è possibile che la presenza di tre studi venga sfruttata in futuro per lo sviluppo contemporaneo di più progetti.

D'altra parte, bisogna dire che i giochi a cui Playground Games lavora sono produzioni di grosso calibro, e Fable, in particolare, rappresenta anche un totale cambiamento rispetto alla struttura e alla formula di gioco su cui il team è storicamente esperto.

Dovendo passare dai giochi di corse a un action RPG in terza persona, peraltro continuando a sfruttare il medesimo engine ForzaTech, è probabile che Playground Games abbia dovuto raggiungere il massimo sforzo tecnologico e creativo, portando a una necessaria espansione del team su tre studi, ma è possibile anche che, nel frattempo, delle dimensioni così generose possano aiutare ad ampliare ulteriormente la produzione su più fronti.

Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro speciale su Fable e alle informazioni su quando arriva su Xbox, PC e Game Pass.