Fable quando arriva su Xbox, PC e Game Pass? Possibile periodo di uscita svelato da The Verge

Un'informazione da prendere con le pinze

Come probabilmente saprete, l'action GDR di Playground è stato uno dei protagonisti dell'Xbox Games Showcase della scorsa domenica, dove per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer con sequenze di gameplay accompagnato da un periodo di uscita molto indicativo, fissato per un generico 2025.

L'informazione condivisa da Warren è stata riportata anche sulle pagine di Insider Gaming, la testata dell'insider Tom Henderson, che tuttavia precisa che al momento non è riuscita a confermarne la veridicità tramite le sue fonti. Insomma, per il momento non prendente questa indiscrezione come oro colato, in attesa dei prossimi aggiornamenti sul gioco da parte di Playground e Microsoft.

Nel frattempo abbiamo scoperto che Eidos Montreal, lo studio autore degli ultimi due capitoli di Deus Ex, sta collaborando a stretto contatto con Playground Games per ultimare i lavori su Fable.