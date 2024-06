La demo di Stellar Blade è stata rimossa, ma ora il gioco è disponibile in prova con PS Plus Premium

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il curioso tempismo con cui avvenuta la pubblicazione di questa versione di prova , dato che coincide praticamente con la rimozione silenziosa della demo del gioco pubblicata lo scorso 29 marzo sul PlayStation Store e accessibile gratuitamente da tutti, anche dai non abbonati a PlayStation Plus.

Stellar Blade ora è uno giochi in prova del PlayStation Plus Premium di Sony, con gli abbonati al tier più alto del servizio che dunque possono avventurarsi nelle fasi iniziali dell'action in esclusiva per PS5 realizzato da Shift-Up Games.

Il mistero della demo scomparsa

Provando a cercare la demo di Stellar Blade sul PlayStation Store, sia da console che da web, non si ottiene nessun risultato. Anche riuscendo a trovare il link tramite Google si viene rimandati a una pagina di errore. In compenso, la demo risulta ancora disponibile per il download solo per chi l'aveva già scaricata in precedenza, attraverso la libreria dei contenuti acquistati di PS5.

Eve, la protagonista di Stellar Blade

Inoltre, non abbiamo trovato avvisi da parte di Sony in merito a questa rimozione. E anche nell'articolo pubblicato sul PlayStation Blog il 25 marzo, dove viene annunciata la data di uscita di questa demo, non si parla di una disponibilità a tempo limitato.

Insomma, per il momento si tratta di un vero e proprio mistero e rimaniamo in attesa di delucidazioni da parte di Sony in merito. Nel frattempo, ricordiamo che le versioni di prova a tempo del PlayStation Plus Premium danno modo di accedere al gioco completo per un periodo di tempo limitato, in questo caso di 2 ore, con la possibilità di trasferire i progressi fatti qualora l'utente decida di acquistarlo in seguito.