In Assassin's Creed Shadows sarà possibile giocare con un solo personaggio? Ecco la risposta di Ubisoft

Una delle caratteristiche più interessanti di Assassin's Creed Shadows è senza dubbio la presenta di due protagonisti, ognuno caratterizzato da una approccio molto differente. Il samurai Yasuke è specializzato negli scontri diretti, mentre la ninja Naoe predilige sfruttare le ombre per eliminare silenziosamente i suoi obiettivi. Chiaramente ci sono dei giocatori che preferiscono uno stile rispetto all'altro e Ubisoft questo lo sa bene e infatti nella maggior parte dei casi il gioco non obbligherà gli utenti a vestire i panni di uno o dell'altro personaggio.

La conferma è arrivatata dall'associate game director Simon Lemay-Comtois in un intervista con VG247, in cui spiega che volendo i giocatori potranno affrontare la maggior parte del gioco con solo uno dei due personaggi, pur incoraggiando a giocare nei panni di entrambi. "È un approccio equilibrato. La maggior parte dei contenuti può essere giocata da entrambi, e non c'è un limite rigido che impone che un'attività sia solo per un solo personaggio", ha detto Lemay-Comtois. "I momenti della storia sono incentrati sul personaggio, ma il resto del gioco è aperto e la progressione incentiva a cambiare, perché quando si gioca con un solo personaggio per un po', questo raccoglierà oggetti da usare con l'altro. Quindi entrambi i personaggi progrediscono insieme".