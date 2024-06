Nel breve video che trovate qui sotto si vede Naoe intenta a colpire alle spalle un avversario che immaginiamo sia di alto rango, con quest'ultimo che però reagisce e schiva l'attacco , afferrando la shinobi per un braccio e infliggendole una ginocchiata all'addome, per poi scaraventarla contro delle casse.

A quanto pare Assassin's Creed Shadows introdurrà una novità legata all'uso della Lama Celata per le eliminazioni dall'alto: alcuni nemici potranno sventarle all'ultimo momento, approfittando della nostra sorpresa per affondare qualche colpo e metterci in difficoltà.

Una novità assoluta? Non proprio

Di recente abbiamo potuto assistere a diversi video di gameplay di Assassin's Creed Shadows, che ci hanno fornito un'idea piuttosto chiara di come funzionerà il nuovo capitolo della serie Ubisoft, con il suo sistema del doppio protagonista e le differenze in termini di approccio e meccaniche fra Yasuke e Naoe.

Il blocco della Lama Celata, ad ogni modo, non è una novità assoluta per Assassin's Creed: in Shadows gli sviluppatori proveranno a consolidare questo meccanismo, ma già nel primo episodio del 2007 era presente qualcosa di simile laddove ci si approcciava a nemici particolarmente forti.

Dopodiché, come detto, nel corso degli anni quel tipo di situazione ha fatto capolino in alcuni frangenti, con una particolare enfasi nella trilogia action RPG che si è conclusa con Assassin's Creed Valhalla, appunto per via dei livelli di esperienza dei personaggi.