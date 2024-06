Nudità e apertura del mondo di gioco in Dragon Age: The Veilguard discusse da BioWare

Da un'estesa intervista a Corinne Busche, game director di Dragon Age: The Veilguard, sono emersi ulteriori dettagli sul gioco, in particolare per quanto riguarda l'apertura del mondo di gioco, la sua struttura e anche le storie d'amore con scene di sesso e nudità.

Per quanto riguarda l'apertura del mondo, questa dipende anche dal modo in cui il gioco è stato impostato: non si tratta di un open world, bensì di un gioco a missioni, per cui in ognuna di queste siamo inviati ad esplorare varie zone interconnesse ma senza una vera e propria libertà di accesso ovunque e in qualsiasi momento.

"Dragon Age: The Veilguard è un gioco basato sulle missioni. Tutto è curato a mano, artigianale, molto curato. Crediamo che sia così che si ottiene la migliore esperienza narrativa, la migliore esperienza momento per momento". Anche questo, dunque, abbandona la meccanica totalmente aperta per tornare a una struttura più chiusa, che consente un maggiore controllo della narrazione da parte degli sviluppatori e una maggiore cura per i dettagli.

"Tuttavia, lungo il percorso, i livelli in cui ci addentriamo si aprono e alcuni di essi sono più esplorabili di altri", ha inoltre aggiunto la Busche, "Percorsi alternativi ramificati, misteri, segreti, contenuti opzionali da trovare e risolvere. Quindi si apre, ma è un gioco basato su missioni e altamente curato".