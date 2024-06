La Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows è stata presentata con un trailer

Ubisoft ha pubblicato un trailer per la Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows che illustra nel dettaglio i contenuti della tradizionale edizione limitata per collezionisti, con particolare attenzione nei confronti della statua che raffigura Yasuke e Naoe.

Alta ben quaranta centimetri, la statua vede il samurai in posizione da combattimento, con indosso l'armatura e la fidata katana stretta fra le mani, mentre alle sue spalle troviamo la shinobi in una posizione rialzata e in una posa estremamente dinamica, mentre fa danzare la sua kusarigama.

Prenotabile al prezzo di 279,99€, la Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows a quanto pare è già andata esaurita.