Svelate le voci italiane di Indiana Jones e L'Antico Cerchio: c'è una sorpresa su Alessandra Mastronardi

Bethesda ha svelato alcune delle voci scelte per il doppiaggio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, a breve distanza dalla pubblicazione del nuovo trailer in occasione dell'Xbox Games Showcase, e in particolare per quanto riguarda Alessandra Mastronardi c'è da registrare un caso particolare.

Come possiamo vedere dal post pubblicato direttamente da Bethesda Italia su X, la versione italiana di Indiana Jones e L'Antico Cerchio, come precedentemente annunciato, sarà completamente doppiata in italiano, con le voci di Alessandro D'Errico nel ruolo di Indiana Jones, Gaia Bolognesi in quello di Gina Lombardi, Renzo Ferrini nel ruolo di Locus e Maurizio Merluzzo in quello di Ross.

La cosa che può risultare bizzarra è dunque che Alessandra Mastronardi, nonostante sia l'attrice su cui è modellata Gina nel gioco, non darà la voce al proprio personaggio nella versione italiana, cedendo il posto a Gaia Bolognesi.