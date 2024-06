Il prossimo smartphone di realme ha il display più luminoso di sempre

Il realme GT 6 ha come obiettivo quello di rivoluzionare il mercato degli smartphone con il suo display Ultra Bright da 6000 nit, posizionandosi come uno dei dispositivi più avanzati nel suo segmento. Previsto per il debutto il 20 giugno a Milano, ma già nelle nostre mani per la recensione che potrete leggere sulle nostre pagine prossima settimana, questo modello non solo eleva gli standard di luminosità ma offre anche innovazioni significative per il comfort visivo e la durata della batteria.