SK Hynix inizierà la produzione di memorie GDDR7 nella prima parte del 2025, in ritardo rispetto ai concorrenti

I primi moduli di memoria GDDR7 sono comparsi all'inizio dell'anno e alcuni produttori come Samsung e Micron hanno programmato l'avvio della produzione per la fine del 2024. Nel corso del GTC 2024 le aziende coreane hanno ufficialmente presentato i nuovi moduli, dandoci un primo sguardo sulle potenzialità delle memorie next-gen.

In questo scenario, SK Hynix ha giocato un ruolo di attesa , mettendo in mostra i propri piani al Computex 2024 e annunciando la partenza delle proprie linee produttive nel primo quadrimestre del 2025. Ma quando arriveranno le memorie GDDR7? Proviamo a capirlo.