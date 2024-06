Come la mettiamo, quindi, con chi ha già comprato e giocato l'originale? Nel senso, ci sono abbastanza contenuti da giustificare un nuovo acquisto, visto che questa non è una "espansione" da acquistare a parte ma un gioco tutto nuovo, venduto a prezzo pieno? È con questa domanda che abbiamo avviato Shin Megami Tensei 5: Vengeance su Nintendo Switch prima di scrivere la recensione che state per leggere.

Non è la prima volta che Atlus ci fa questo scherzetto di ripubblicare un titolo con nuovi contenuti e funzionalità: i fan, che ormai dovrebbero essere abituati a questa politica, non la prendono sempre bene, e nel caso di Shin Megami Tensei 5 si è subito sollevato un coro di proteste. Ma la nuova edizione, sottotitolata Vengeance, è troppo ghiotta perché a differenza dell'originale esce anche su PC, sistemi PlayStation e sistemi Xbox e offre due campagne al prezzo di una, insieme ai DLC pubblicati nel 2021 e contenuti completamente inediti.

Ricominciare da capo

I MegaTen si sono sempre prestati alla rigiocabilità grazie all'inclusione di scelte che fanno diramare la storia in varie direzioni, fossero anche soltanto finali diversi. Nulla di nuovo, dunque, se non fosse che negli ultimi tempi - forse partendo proprio da Shin Megami Tensei IV: Apocalypse - Atlus ha preferito cavalcare il successo dei suoi ottimi prodotti semplicemente ripubblicandoli in versione riveduta e corretta: Persona 3 Portable, Persona 4: Golden, Persona 5 Royal e così via. Una pratica che i fan non hanno mai apprezzato completamente, ma che di sicuro è servita a procacciarsi nuovi appassionati, quelli che arrivano in ritardo alla festa ma ancora in tempo per il dessert.

Nei Covi dei Demoni potremo fare quattro chiacchiere a tu per tu con Aogami

Shin Megami Tensei 5: Vengeance, in questo senso, faceva qualcosa di nuovo e preoccupante. Fin dall'annuncio si è parlato di una nuova campagna, parallela a quella originale, che inizia allo stesso modo e si sviluppa per conto suo solo in un secondo momento. Il punto era capire quando sarebbe arrivato questo secondo momento e come arrivarci: per i giocatori che hanno comprato l'originale questo dettaglio fa tutta la differenza.

E in verità dobbiamo ammettere di essere rimasti un po' interdetti, una volta iniziata l'avventura e superata la prima decisione fondamentale: se stringere o meno la mano che separa il Canone della Creazione, cioè la campagna originale di Shin Megami Tensei V, dal Canone della Vendetta, che è la nuova campagna di Vengeance.

Da quel momento in poi la storia si sviluppa praticamente allo stesso modo: il protagonista - un comunissimo liceale di Tokyo - un bel giorno si infila in un tunnel per scoprire quello che è successo dopo un misterioso incidente. Ritrovatosi improvvisamente in una Tokyo post apocalittica, incontra un essere chiamato Aogami e diventa un Nahobino, un ibrido né uomo né demone che può attingere a insoliti poteri soprannaturali.

La storia di Shin Megami Tensei 5 ci mette sempre qualche ora a ingranare. All'inizio, infatti, ci si ritrova ancora a vagabondare per le rovine di una Tokyo angosciante e ostile come in una sorta di parco giochi da incubo. Naturalmente per un giocatore dell'originale è tutto più semplice, vuoi perché già sa cosa fare, vuoi perché le nuove funzionalità rendono l'esperienza molto più scorrevole. Arrivati al primo scontro significativo, però, qualcosa comincia a cambiare con l'introduzione di Yoko Hiromine, un personaggio completamente inedito che distingue il Canone della Vendetta da quello della Creazione.

Yoko Hiromine è l'inedita coprotagonista nel Canone della Vendetta

Yoko è una studentessa che possiede poteri soprannaturali sopra le righe: si unirà subito al Nahobino come membro "ospite" della squadra, nel senso che potremo controllarla in battaglia come fosse un demone. Yoko possiede abilità, resistenze e incantesimi che la rendono una combattente formidabile, nonché una personalità controversa che risalta nelle scene d'intermezzo aggiuntive, anche se all'inizio non ci è sembrata integrata troppo bene nella narrativa originale: nelle scene d'intermezzo resta spesso in disparte, limitandosi a commentare le nostre azioni quando completiamo una missione secondaria.

In questo senso, le nuove missioni secondarie nel Canone della Vendetta servono proprio a farci conoscere meglio Yoko e la sua inquietante prospettiva del mondo. La narrazione, che già nell'originale era piuttosto diluita, singhiozza ancora fino al momento in cui il Nahobino raggiunge il quartier generale della Bethel e rincontra i suoi compagni di scuola.

Naamah è una delle quattro Qadištu che ci perseguiteranno nella nuova campagna di Vengeance

Da quel momento in poi, Yoko diventa un personaggio molto più rilevante. Le cinematiche originali sono state aggiornate per includerla nelle conversazioni e alcuni passaggi della vecchia trama cambiano profondamente, calcando la mano sull'interazione tra la nuova comprimaria e il resto del cast. Per assurdo, la scrittura ne guadagna tantissimo; pur non migliorando esponenzialmente, la narrativa nel Canone della Vendetta ci è apparsa più coinvolgente, grazie anche al mistero delle Qadištu, quattro diavolesse su cui è incentrata questa nuova campagna, fino a divergere completamente dall'originale più o meno intorno a metà storia.

È chiaro che i vecchi giocatori dovranno comunque venire a patti con una trama che già conoscono in buona parte. Shin Megami Tensei 5: Vengeance resta essenzialmente il gioco di due anni fa, che per fortuna era un titolo di altissima qualità. Il livello di tolleranza nei confronti di quelle prime venti ore circa varia da persona a persona e dalla passione che si nutre nei confronti del titolo Atlus, ma è chiaro che per i nuovi giocatori si tratta di un pacchetto strapieno di contenuti, a cominciare dalle due lunghissime campagne parallele.