Shin Megami Tensei 5, la recensione

Ora, finalmente sdoganata dal successo di Nintendo Switch , che ha giustificato il maggior battage pubblicitario, Shin Megami Tensei rappresenta un nuovo punto d'inizio per Atlus e una valida alternativa per gli appassionati di JRPG che sognano Persona 5 sulla console ibrida della grande N che finora si sono dovuti accontentare solo del suo sequel/spin-off Persona 5 Strikers o della recente remaster di Shin Megami Tensei III: Nocturne.

Diciamocelo onestamente: se non fosse stato per il clamoroso successo di Persona 5 , oggi Shin Megami Tensei V non sarebbe stato uno dei titoli più attesi dell'anno, perlomeno in occidente. Il che è ironico, considerando che lo stiloso franchise Atlus è letteralmente la costola di una costola di Shin Megami Tensei, come vi abbiamo spiegato in occasione del suo venticinquesimo anniversario di Persona . Non che MegaTen - così la chiamano affettuosamente i suoi fan - sia una serie sconosciuta: già l'ottimo Shin Megami Tensei IV aveva fatto parlare di sé, all'epoca di Nintendo 3DS, ma vuoi per una questione di pubblico, vuoi per una questione di visibilità e di stile, rispetto al suo spin-off la serie di Shin Megami Tensei è sempre rimasta per una nicchia di fan incalliti.

Storie di angeli e demoni

Shin Megami Tensei V, Aogami è l'essere che si fonderà col protagonista

Non vogliamo anticiparvi nulla che possa rovinarvi la sorpresa, ma dobbiamo per forza fare una premessa sulla narrativa: i primi minuti di gioco vi calano immediatamente in un contesto fortemente mitologico, raccontandovi di come Dio abbia assunto il totale controllo del creato privando gli esseri umani della Conoscenza. Questo ha sminuito ogni altro essere soprannaturale, relegandolo alla dimensione immaginaria, quando in realtà demoni, oni e ogni altro genere di spirito o divinità è rimasto in attesa della grande battaglia finale per la conquista delle anime umane. Shin Megami Tensei 5 è una storia che parla di forze inenarrabili e voi sarete presi nel mezzo.

Il protagonista silenzioso è un comunissimo liceale di Tokyo che un bel giorno si infila in un tunnel per scoprire, insieme ad alcuni curiosi studenti, quello che è successo dopo un misterioso incidente. Ritrovatosi improvvisamente in una Tokyo post apocalittica, il vostro alter ego rischia subito la pelle e viene salvato in extremis da un essere chiamato Aogami, che gli propone di unire letteralmente le forze e diventare un Nahobino, un ibrido né uomo né demone che può attingere a insoliti poteri soprannaturali.

La storia di Shin Megami Tensei V ci mette qualche ora a ingranare, anche se forse sarebbe meglio dire che ci mette qualche ora proprio a rivelarsi. All'inizio, infatti, vi troverete a vagabondare per le rovine di una Tokyo angosciante e ostile, mentre cercherete di prendere le misure del gameplay. Con una meta da raggiungere e nessun altro obiettivo a breve termine, la sensazione è quella di essere finiti in una sorta di inquietante parco giochi tutto da scoprire. È un approccio che può disorientare i giocatori più casual, specialmente se hanno conosciuto Atlus coi suoi Persona e sono abituati a essere presi per mano da un modo di raccontare la storia dritto e didascalico.

Vuoi per la vastità della prima area esplorabile, vuoi per la cautela con cui vi spingerete poco a poco sempre più lontani, ci vuole un po' di tempo prima che la storia entri nel vivo e anche allora la narrazione mantiene un ritmo dilatato, ma significativo, per tutta la campagna. L'assenza di un vero e proprio "party" fa sì che la caratterizzazione dei comprimari sia tutta affidata alle scene d'intermezzo e ai dialoghi: il cast non si eleva ai livelli di un qualsiasi Persona, ma i personaggi sono tutti interessanti, spesso avvolti da aure misteriose che incuriosiscono e spingono a proseguire nell'avventura solo per capire dove la cervellotica sceneggiatura voglia andare a parare.

Shin Megami Tensei V, Sophia presiede il Mondo delle Ombre

I temi, come di consueto, sono tutt'altro che banali e l'insolita rappresentazione delle fazioni sovrannaturali in campo - coi demoni ritratti spesso in modo ironico e le forze angeliche come una rigida dittatura - tende a mettere in discussione le certezze del giocatore, specie quando bisogna compiere alcune scelte che possono avere esiti sensibilmente diversi.

Qualche volta queste scelte possono cambiare la direzione di una missione secondaria. Per esempio, potrete decidere di allearvi col demone che siete stati mandati ad assassinare, ottenendo il suo rispetto e magari anche il suo aiuto. Più spesso non sembrerà nemmeno che ci siano conseguenze nell'immediato, poiché sarà l'insieme delle nostre decisioni a determinare l'allineamento del Nahobino e lo sviluppo della storia, che può diramarsi e concludersi in modi diversi.

Shin Megami Tensei V, il protagonista in forma umana

Per completare una sola campagna di Shin Megami Tensei 5 servono tra le 40 e le 50 ore, ma è una stima molto relativa che può dipendere da vari fattori come il livello di difficoltà impostato o la determinazione del giocatore a completare ogni missione secondaria. Si tratta, comunque, di un titolo longevo e impegnativo che non si perde in lungaggini o dialoghi inutilmente prolissi, e che per questo motivo si rigioca molto volentieri, grazie anche alle possibilità offerte dalla modalità Nuova Partita+.