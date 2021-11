AMD celebra gli ottimi risultati in ambito CPU dell'ultimo trimestre

Il report di Mercury Research per il terzo trimestre del 2021, aggiornato con gli ultimi risultati finanziari di AMD, evidenzia come le quote della compagnia guidata da Lisa Su siano in crescita in ambito PC per il sesto trimestre consecutivo, con incrementi a due cifre nelle vendite dei processori AMD Ryzen 5000.

AMD ha menzionato anche l'aumento delle vendite delle GPU Radeon e l'elevata domanda delle console Sony e Microsoft, equipaggiate con i suoi SoC semi-custom, ma il report si focalizza nello specifico sui processori x86 di AMD che nell'ultimo trimestre hanno conquistato un altro 2.1% sulla quota di mercato complessiva, arrivata al 24.6%. Ed è il secondo miglior risultato di sempre per le CPU x86 della compagnia, molto vicino all'ormai lontanto record del 25.3% risalente al quarto trimestre del 2006.

I processori AMD Ryzen 5000 hanno contribuito in modo sostanziale alla cavalcata di AMD

Si tratta invece di un massimo storico per quanto riguarda i notebook con CPU x86 AMD che nell'ultimo trimestre sono arrivati a occupare una quota di mercato del 22.0%, con un aumento dell'1.8% rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. Abbastanza per garantire a AMD il raggiungimento di un altro massimo storico, questa volta in termini di guadagni, con un incremento di 1.3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 3.9 punti percentuali da un anno all'altro. Qui tutta la panoramica sui dati dell'ultimo trimestre AMD.