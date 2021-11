Gran Turismo 7: nuovo video dietro le quinte dedicato alla modalità foto

Continua la serie di video dietro le quinte di Gran Turismo 7 presentati da Kazunori Yamauchi. Il filmato di oggi è tutto dedicato a Scapes, la modalità fotografica del nuovo gioco di corse in esclusiva per PS5 e PS4.

Dopo averci parlato dell'editor delle livree e delle funzionalità del Dualsense, Yamauchi oggi ci rende partecipi della sua grande passione per la fotografia. E d'altronde, quando si ama un'auto, è naturale volerle scattare delle foto in diverse località di tutto il mondo.

Per farlo i giocatori potranno utilizzare Scapes, la modalità fotografica di Gran Turismo 7, grazie alla quale è possibile fotografare liberamente le proprie auto in diversi punti di oltre 2.500 località sparse in ben 43 paesi differenti. Oltre alle funzioni standard viste nelle modalità foto viste in altri videogiochi, Scapes promette risultati fotorealistici grazie all'utilizzo della tecnologia HDR e al raytracing, con tatto di effetti professionali e panning.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 4 marzo 2022. Da poche settimane sono disponibili i preordini della standard edition e la 25th Anniversary Edition, con tanto di bonus preorder.

Se questo filmato non vi è bastato vi consigliamo anche i video dietro le quinte di Gran Turismo 7 dedicati al parco auto e quello sulla filosofia del gioco, con tanto di gameplay della versione PS5.