Gran Turismo 7: nuovo video sulla filosofia del gioco con gameplay dalla versione PS5

Il nuovo video di Gran Turismo 7 è tutto dedicato alla filosofia del gioco e alla cultura automobilistica dietro allo stesso. A parlarcene è un quanto mai elegante Kazunori Yamauchi, il capo di Polyphony Digital, che spiega cosa aspettarci dal nuovo capitolo della serie. Da notare che mentre parla, sono visibili alcune sequenze di gameplay, tratte dalla versione PS5.

Atteso per il 4 marzo 2022, Gran Turismo 7 è il nuovo capitolo della serie di giochi di corse nata su PS1 e sviluppatasi di generazione in generazione. Su PS4 abbiamo avuto solo Gran Turismo Sport, quindi niente capitoli della serie principale. Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 segna il ritorno in grande stile di Polyphony Digital, che si spera torni ai fasti di un tempo.

In precedenza abbiamo riportato che Brembo è partner ufficiale del gioco e che l'upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 costerà 10 euro.