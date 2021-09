Gran Turismo 7, upgrade da PS4 a PS5 costerà 10 euro: è ufficiale

L'upgrade di Gran Turismo 7 da PS4 a PS5 costerà 10 euro tondi: lo ha rivelato il PlayStation Blog italiano, riportando la somma esatta richiesta per effettuare l'aggiornamento.

Dopo la notizia che l'upgrade da PS4 a PS5 di Death Stranding: Director's Cut costerà di meno in UK, nello specifico 5 sterline anziché 9,99, il prezzo italiano per questo tipo di update è stato dunque confermato da Sony.

"Chi vuole passare dalla Standard Edition PS4 di Gran Turismo 7 alla Digital Standard Edition per PS5, avrà la possibilità di farlo al prezzo di 10 € all'uscita del gioco", recita appunto il post sul PlayStation Blog.

Dopo i dettagli su bonus preorder, 25th Anniversary Edition e Digital Deluxe di Gran Turismo 7 provenienti dal sito americano, eravamo appunto in attesa di conferme sulla cifra che gli utenti italiani avrebbero dovuto pagare per l'upgrade.

Non si tratta tuttavia di una novità per Sony, che tempo fa ha confermato l'upgrade a pagamento da PS4 a PS5 come regola generale, al netto di eventuali eccezioni.

Ricadono senza dubbio in questa categoria gli aggiornamenti gratuiti rilasciati negli scorsi mesi per i vari Ghost of Tsushima, Days Gone e The Last of Us 2, in grado di portare questi giochi a 60 fps.