Ghost of Tsushima su PS5 a 60 fps grazie al Game Boost, annuncia Sucker Punch

Ghost of Tsushima girerà su PS5 a 60 fps grazie alla retrocompatibilità migliorativa della nuova console Sony, e potrà contare anche su caricamenti fulminei: lo ha annunciato Sucker Punch su Twitter.

Dopo i dettagli sulla retrocompatibilità di PS5 e su come i giochi PS5 verranno migliorati, il team autore di Ghost of Tsushima ha pensato bene di fornire delle importanti conferme.

"Ghost of Tsushima sarà giocabile su PS5 dal day one grazie alla retrocompatibilità, e potrete trasferire i vostri salvataggi da PS4 per riprendere l'avventura esattamente da dove l'avevate lasciata", ha scritto lo studio su Twitter.

"I possessori di PS5 che utilizzeranno il Game Boost con Ghost of Tsushima troveranno un'opzione extra per attivare un frame rate fino a 60 fps. E, sebbene i caricamenti su PS4 erano già veloci, aspettate di vedere quelli su PlayStation 5."

Insomma, appare sempre più chiaro che la nuova console Sony potrà contare non solo su di un'ottima line-up di lancio, ma anche su tanti titoli per PS4 potenziati dal Game Boost.

