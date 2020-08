PS5 VS PS4 a confronto nella line-up di giochi di lancio

PS5 si avvicina al debutto nei negozi, che avverrà con ogni probabilità a novembre, con una line-up di lancio che al momento include oltre venti giochi. La lista dei titoli è migliore o peggiore rispetto a quella di PS4? Iniziamo subito col dire che la percezione fa brutti scherzi: è vero, siamo ad agosto e PlayStation 5 non ha ancora una data di uscita né tantomeno un prezzo, il che rappresenta probabilmente un caso più unico che raro; tuttavia chi pensa che la nuova piattaforma dovrà accontentarsi di un elenco di uscite povero e inconsistente si sbaglia di grosso. Numericamente, in primo luogo, siamo lì: quando ha fatto il proprio esordio, nel 2013, PlayStation 4 poteva contare su di un totale di venticinque giochi, divisi fra esclusive first party e produzioni multipiattaforma. L'emergenza internazionale ha inciso in maniera considerevole sulle tempistiche di sviluppo del software e infatti sono davvero tanti i rinvii a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, ma ciò nonostante la line-up di PS5 sembra poter fare affidamento sulle stesse cifre. Non solo: c'è ancora tempo per altri annunci, specie nell'ambito della scena indie, e non ci meraviglierebbe più di tanto vedere la lista finale arricchirsi di ulteriori nomi da qui all'effettiva uscita della console. Al di là della quantità, però, come siamo messi con la qualità? Facciamo un confronto per tipologia sui giochi della line-up di lancio di PS5 rispetto a quelli usciti per PS4.

Action game Il genere storicamente più quotato, quello degli action game con eventuali elementi adventure e RPG (soulslike inclusi, dunque) verrà rappresentato più che adeguatamente nella line-up di lancio di PS5. Ubisoft sarà molto attiva in tal senso, offrendo al pubblico ben due nuovi episodi delle sue serie di maggior successo, ovverosia Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion. Si tratta di prodotti dalle prerogative diverse, dotati di ambientazioni e meccaniche peculiari, ma che faranno il proprio debutto quasi in contemporanea, rischiando di intralciarsi a vicenda. Ad ogni modo, PS4 nel 2013 ha potuto contare al lancio solo su una delle proprietà intellettuali della casa francese, nello specifico Assassin's Creed: IV Black Flag e su poco altro all'interno dello stesso filone, vedi il controverso action platform first party Knack. Su PlayStation 5 potremo invece contare sull'importante esclusiva di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un titolo che si presenta come un'espansione stand alone dell'episodio uscito nel 2018 e quindi molto più semplice e veloce da sviluppare: la soluzione perfetta per approntare un gioco di lancio nel più breve tempo possibile, ma senza rinunciare alla qualità visiva e soprattutto all'importanza di un brand del genere. E non è finita qui, perché diversi addetti ai lavori parlano della possibilità che anche il promettente remake di Demon's Souls possa far parte della line-up di lancio della nuova piattaforma. Se consideriamo inoltre l'arrivo dell'esclusiva rappresentata da Godfall, dell'affascinante thriller cyberpunk Observer System Redux (che stando al recente video confronto è migliorato davvero tantissimo nel passaggio alla next-gen) ma soprattutto delle versioni aggiornate di Control e Marvel's Avengers, entrambe previste entro la fine dell'anno, non c'è davvero alcun dubbio su quale delle due console possa contare sull'assortimento migliore.

PS5

Astro's Playroom

Bugsnax

Assassin's Creed Valhalla

Control

Demon's Souls (non confermato per il lancio)

Godfall

Marvel's Avengers

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Observer: System Redux

Watch Dogs: Legion PS4

Assassin's Creed IV Black Flag

Contrast

DC Universe Online

Knack

LEGO Marvel Super Heroes

Skylanders Swap Force

Trine 2: The Complete Story

PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Fortnite

Outriders

Rainbow Six: Siege

Warframe PS4

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

Killzone Shadow Fall

Resogun

Warframe

Giochi di guida Il genere dei giochi di guida viene affidato alle terze parti per quanto concerne la line-up di lancio di PS5, esattamente come accaduto nel 2013 su PS4. In questo caso è DIRT 5, il nuovo episodio della serie Codemasters, a occupare la scena con le sue gare spettacolari e un approccio che appare diverso rispetto alle ultime uscite del franchise. C'è tuttavia spazio anche per WRC 9, che approderà su PlayStation 5 con una versione aggiornata rispetto a quella che sarà disponibile a partire da settembre sulle piattaforme di attuale generazione. PlayStation 4 ai tempi ha puntato tutto su Need for Speed: Rivals, dovendosi dunque accontentare di un unico racer third party per il proprio esordio. Un titolo, quello sviluppato da Ghost Games, che ha segnato in maniera molto convincente l'inizio di una nuova serie per la celebre proprietà intellettuale, sebbene poi ci si sia mossi fra alti e bassi. Il confronto, ad ogni modo, pende dalla parte di PS5.

PS5

DIRT 5

WRC 9 PS4

Need for Speed Rivals

Sportivi Sul fronte degli sportivi la dotazione di PS5 è piuttosto completa. Nella line-up di lancio della console figurano infatti i vari FIFA 21, Madden NFL 21 e NBA 2K21, quest'ultimo accompagnato dalle inevitabili polemiche sulla questione dell'aumento di prezzo su next-gen. Gli utenti italiani puntano soprattutto sul calcio di Electronic Arts, com'è normale che sia, ma tutto fa pensare a un episodio di transizione, necessariamente cross-gen, che potrebbe non vantare le migliorie tecniche che ci si aspetterebbe da un passaggio generazionale. Guardando al 2013, PS4 ha messo in campo esattamente gli stessi brand con FIFA 14, Madden NFL 25, NBA 2K14 e NBA Live 14, quest'ultimo ai tempi ancora rilevante nell'ambito delle simulazioni di pallacanestro: l'ultimo episodio pubblicato è stato quello del 2019. Si può insomma parlare di un pareggio, nei fatti: stessi franchise, edizioni differenti.

PS5

FIFA 21

Madden NFL 21

NBA 2K21 PS4

FIFA 14

Madden NFL 25

NBA 2K14

NBA Live 14

PS5

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of Spirits

Paradise Lost

The Pathless PS4

Angry Birds: Star Wars

DiveKick

Flower

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

PlayRoom

Sound Shapes

Super Motherload