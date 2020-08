Call of Duty: Black Ops Cold War, l'upgrade a PS5 e Xbox Series X non è gratuito

L'upgrade di Call of Duty: Black Ops Cold War a PS5 e Xbox Series X non sarà gratuito: lo conferma un leak che ha rivelato le varie edizioni del gioco attraverso un'opererazione di datamining.

Stando a queste informazioni, emerse in anticipo rispetto al reveal di Call of Duty: Black Ops Cold War, atteso per domani, il nuovo episodio della serie Activision arriverà nei negozi in tre differenti versioni: Standard Edition, Cross-Gen Edition e Ultimate Edition.

Tutte le edizioni garantiranno l'accesso alla beta con il preorder e l'ottenimento di Frank Woods come Operatore in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, con la Standard Edition e la Cross-Gen Edition che includeranno anche un Confrontation Weapons Pack.

La Standard Edition sarà appunto una versione di base del gioco, disponibile per PC, PS4 e Xbox One che però non includerà, come detto, l'upgrade a PS5 e Xbox Series X. Per ottenerlo bisognerà acquistare la Cross-Gen Edition, che immaginiamo avrà un prezzo più alto. Al momento non è dato sapere se l'upgrade verrà venduto anche separatamente, ma immaginiamo di sì.

L'Ultimate Edition, infine, offrirà una copia del gioco, l'eventuale upgrade a PS5 e Xbox Series X, il pacchetto Land, Sea and Air, tre skin per gli Operatori, tre skin per i veicoli, tre blueprint per le armi, il primo Battle Pass e il Confrontation Weapons Pack.