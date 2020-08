Call of Duty: Black Ops Cold War, il reveal avverrà in Warzone: ecco l'orario

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà protagonista di un reveal ufficiale mercoledì 26 agosto: l'evento si terrà alle 19.30, ora italiana, ma a quanto pare avverrà in-game, all'interno di Call of Duty: Warzone.

In effetti la notizia è nota fin da quando Activision ha annunciato la data del reveal di Call of Duty: Black Ops Cold War, indicando che l'evento si sarebbe tenuto in quel di Verdansk, ma tutti immaginavano una presentazione di tipo tradizionale.

Dopo i teaser all'interno di Call of Duty: Warzone, in effetti, quella di presentare il nuovo episodio della serie all'interno del battle royale si pone come una mossa coerente.

Certo, chi avrebbe voluto seguire il reveal in maniera normale, da PC o sul proprio smartphone, dovrà trovare una soluzione alternativa: ad esempio guardare l'evento insieme a noi, rigorosamente in diretta e con il commento della redazione.

Peraltro è già stato annunciato che il giorno dopo, il 27 agosto alle 20.00, si terrà un'ulteriore presentazione di Call of Duty: Black Ops Cold War all'interno dell'Opening Night Live.