PS5, lo spazio effettivo su SSD è di soli 650 GB? Il SO potrebbe pesare 175 GB

L'SSD di PS5 potrebbe offrire uno spazio effettivo di soli 650 GB rispetto agli 825 GB dichiarati da Sony: secondo un rumor, il sistema operativo della console peserebbe ben 175 GB.

La notizia arriva come al solito dai social, dove due utenti hanno riportato il fatto che l'SSD di PS5 non offrirà naturalmente tutti gli 825 GB riportati sulla confezione in termini di spazio libero, bensì soltanto 650 GB oppure poco più di 700 GB, a seconda della fonte.

Entrambi gli utenti concordano sul peso del sistema operativo, che nel caso di PlayStation 5 arriverebbe a occupare la bellezza di 175 GB: quasi il doppio rispetto ai 93 GB richiesti su PS4.

Dimensioni del genere potrebbero senz'altro essere giustificate dalle nuove feature della dashboard della console Sony, che sempre secondo i rumor consentirà di controllare in un istante le attività dei propri amici ed eventualmente entrare nella loro partita.

Purtroppo per avere una conferma o una smentita rispetto a queste voci dovremo necessariamente attendere che Sony faccia delle dichiarazioni: tutti gli occhi sono puntati sulla casa giapponese, ma per altri motivi e cioè l'annuncio di prezzo e data di uscita di PS5.

The storage capacity for PlayStation 5 and PlayStation 5 Digital Edition is 825GB. It is not 1TB with 175 GB reserved for the system software. 825 GB is written on the retail box. You are getting just over 700 GB user available storage space on the SSD #PS5 pic.twitter.com/IAfLnVO7Lw — Tony Stark (@IronManPS5) August 20, 2020