PS5 e Xbox Series X, prezzo e data di uscita: ormai è una guerra di logoramento?

PS5 e Xbox Series X faranno il proprio debutto nei negozi a novembre, con ogni probabilità, ma nessuna delle due console ha ancora un prezzo né tantomeno una data di uscita: ormai è in corso una vera e propria guerra di logoramento fra Sony e Microsoft, e il primo che cede potrebbe perdere.

La situazione è inedita, non c'è dubbio, ma non sappiamo davvero quanto c'entri l'attuale emergenza internazionale. La pandemia ha rallentato i lavori e reso più difficile organizzare le cose; soprattutto ha messo fortemente i bastoni fra le ruote agli sviluppatori di videogame che non a caso hanno annunciato svariati rinvii, da Halo Infinite a Deathloop.



Sul fronte delle nuove console, tuttavia, l'incidenza del coronavirus potrebbe essere limitata alla quantità di PlayStation 5 e Xbox Series X che troveremo disponibili al lancio, nonché ovviamente all'approccio che le due aziende hanno dovuto scegliere per promuovere le loro piattaforme, senza eventi dal vivo in cui farle provare agli utenti.

Il mancato annuncio di prezzo e data di uscita dipende da qualcos'altro? Storicamente entrambe queste informazioni venivano rivelate durante la tradizionale conferenza dell'E3, dunque con Microsoft che faceva il primo passo e Sony che seguiva a ruota, con l'indubbio vantaggio di arrivare dopo e poter dunque effettuare eventuali aggiustamenti dell'ultimo secondo: un fattore che ha avuto un grosso peso nell'ottica del successo di PS4.



Senza la fiera di Los Angeles e gli eventi in presenza estivi, le regole sono saltate e così la consuetudine a cui tutti eravamo abituati. Al loro posto troviamo una situazione di estrema incertezza, in cui nessuna delle due parti vuole fare il proprio annuncio per prima. E così, a meno di tre mesi dal lancio, i preorder non sono ancora aperti: proprio in un periodo in cui il concetto stesso di prenotazione avrebbe davvero senso, considerando le possibili scorte limitate.

Microsoft farà probabilmente la prima mossa, ma bisognerà capire come intende agire. Con una line-up di lancio indebolita, la narrazione della console più potente e dell'ampia retrocompatibilità potrebbe non essere sufficiente a garantire il successo di Xbox Series X, ergo si renderebbe necessario un approccio aggressivo in termini di prezzo.



Un leak parlava di 599 dollari: una somma giusta e finanche conveniente rispetto alla componentistica, ma la casa di Redmond potrebbe giocarsi il tutto per tutto, avendone la capacità economica, e puntare ai 499 dollari o addirittura meno. Se lo facesse, Sony si ritroverebbe nei guai e dovrebbe adeguarsi.

Per sua fortuna, c'è l'edizione All Digital di PS5 che può essere venduta in perdita a 399 dollari, recuperando però rapidamente il mancato guadagno grazie alla vendita diretta dei giochi digitali su PlayStation Store. A pensarci, l'idea di lanciare fin da subito una versione della sua nuova console priva di lettore disco, peraltro più carina (meno brutta?) esteticamente, è stata geniale.



C'è poi l'incognita di Xbox Series S, che se davvero arriverà nei negozi a 299 dollari contribuirà in maniera sostanziale al successo di Xbox. Tantissimi futuri possessori di PlayStation 5 ci faranno senz'altro un pensierino, vista la piena compatibilità con i giochi next-gen e l'imbattibile convenienza di Xbox Game Pass: sarebbe un modo eccellente per recuperare per pochi spiccioli tutti i grandi franchise esclusivi Microsoft.

Al di là dei pronostici e dei ragionamenti, tuttavia, rimane la questione di fondo: quand'è che i due produttori si decideranno finalmente a parlare? Passerà anche agosto senza che vengano annunciati prezzo e data di uscita? Scopriremo tutto recandoci nei negozi a novembre? Parliamone.