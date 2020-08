PlayStation Store: Mortal Shell e The Alto Collection

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store vede l'arrivo di una serie di giochi di un certo interesse, a cominciare dall'affascinante soulslike Mortal Shell e dalla raccolta The Alto Collection, che racchiude in un'unica soluzione i due splendidi mobile game Alto's Adventure e Alto's Odyssey. Come da tradizione, tuttavia, le uscite della settimana non si esauriscono qui: fanno il proprio debutto digitale in questi giorni su PlayStation 4 anche PGA 2K21, l'edizione console di Pathfinder: Kingmaker e il tie-in strategico Peaky Blinders: Mastermind. Torna inoltre la Promozione della Settimana, con un titolo molto recente disponibile a prezzo ridotto!

Mortal Shell Action RPG in stile soulslike sviluppato da Cold Symmetry, Mortal Shell (29,99 euro) ci catapulta in un mondo devastato, con le città in rovina assediate dai mostri e il nostro guerriero dotato della capacità di trasferirsi da un involucro all'altro, sfruttando i cadaveri dei guerrieri caduti al fine di apprendere nuove abilità e metterle a frutto in battaglia. Il gioco è dotato insomma di un lore estremamente affascinante, che però non viene accompagnato da un gameplay all'altezza delle aspettative: il bilanciamento fra le classi andrebbe rivisto, il level design si rivela ben presto poco ispirato e per questo motivo il backtracking finisce per pesare più del dovuto, costringendoci ad andare avanti e indietro in un mondo praticamente vuoto.

The Alto Collection The Alto Collection (8,99 euro) è una raccolta che racchiude in un'unica soluzione Alto's Adventure e Alto's Odyssey, ovverosia i due episodi di una serie di mobile game che ha riscosso un grande successo. Il perché è presto detto: pur attingendo al genere degli endless runner, i giochi in questione ci coinvolgono in un viaggio sensoriale fatto di paesaggi evocativi e musiche di grande atmosfera. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: discendere rapidamente da una montagna cercando di raccogliere monete, evitare ostacoli ed effettuare acrobazie, provando di volta in volta a spingerci più lontano e a completare gli obiettivi necessari per sbloccare nuovi personaggi e oggetti. Una formula che purtroppo su console funziona decisamente meno che in mobilità, ma che si lascia giocare piacevolmente.

Peaky Blinders: Mastermind Basato sulla serie televisiva prodotta da BBC e Netflix, Peaky Blinders: Mastermind (24,99 euro con il 20% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) ci catapulta nelle atmosfere dello show con Cillian Murphy, ambientato nella Birmingham del dopoguerra, che racconta la storia di una famiglia determinata a controllare la città. In un contesto strategico di ampio spessore, vestiremo i panni del protagonista della storia, Tommy Shelby, e potremo gestire i movimenti degli altri membri dell'organizzazione all'interno degli scenari, risolvere enigmi, utilizzare abilità speciali e portare a termine una serie di incarichi atti a sventare il complotto che ci vorrebbe tagliati fuori dal giro di affari della malavita.