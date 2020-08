Xbox Series X: le nuove informazioni sul SoC e le difficoltà con il ray tracing

L'hardware di Xbox Series X è stato messo quasi definitivamente a nudo durante l'evento Hot Chips, il simposio annuale dedicato ai chip ad alte prestazioni. Non tutte le informazioni emerse sono facilmente interpretabili, ma non sono mancate conferme, immagini e nuove informazioni che possono darci una mano a capire le potenzialità effettive dell'attesa e senza dubbio potente console Microsoft. Partiamo dal SoC in questa nostra analisi per poi entrare più nel dettaglio di alcune caratteristiche attesissime, come il ray tracing.

Tutti i numeri di un SoC da 15.3 miliardi di transistor Microsoft ha sfruttato la manifestazione Hot Chips per mostrarci immagini e dati dettagli del SoC di Xbox Series X, una console che punta sulla potenza bruta della GPU RDNA2 ma non si fa mancare una lunga lista di ottimizzazioni e di tecnologie attuali come il ray tracing e l'intelligenza artificiale. Il numero complessivo di transistor è di ben 15.3 miliardi contro i 6.6 di Xbox One X, ma l'uso di transistor a 7 nanometri ha permesso ad AMD di ridurre lo spazio del die rispetto ai 367 millimetri della console precedente. Parliamo infatti di 360,4 millimetri quadrati che includono una CPU Zen 2 da 8 core e 16 thread affiancata da una GPU RDNA 2 che, prevedibilmente, occupa una bella fetta dello spazio complessivo, estendendosi per il 47,5% del chipset. D'altronde è alle 56 compute unit che la compongono, 52 attive e 4 probabilmente usate per la ridondanza, che toccherà il grosso del lavoro in una generazione che punta al 4K a 60fps, spingendosi fino ai 120fps con titoli come Halo Infinite che inseguono il PC sul piano del multiplayer competitivo. Il traguardo, comunque è senza dubbio alla portata di un hardware che conta il 30% di compute unit attive in più di una RX 5700 XT, arrivando a 3328 streaming processor spinti a 1825Ghz. Per capacità nude e crude dovremmo quindi trovarci dalle parti di una RTX 2080 SUPER, con tutta l'ottimizzazione in più permessa dall'ambiente chiuso di una console che consente anche di sfruttare l'SSD per dare una mano ai 16Gbps di memoria, come sappiamo già da diverso tempo divisi tra 10GB a 560GB/s e 6GB a 336GB/s. Da non sottovalutare comunque il ruolo della CPU che, quattro volte più potente a quella di Xbox One X, garantisce reattività al sistema e sfruttata adeguatamente può dare una mano anche con la fisica e l'intelligenza artificiale. Tra l'altro pare che abbia due modalità di funzionamento, una a 3.6GHz con il multithreading attivo e una a 3.8GHz rinunciando agli 8 thread aggiuntivi. Ma sono altre le tecnologie che ci interessano di più nell'ottica delle possibilità di ottimizzazione dei giochi. Una è l'SSD che, pur più lento della concorrenza, arriva a 2.4GB di velocità di trasferimento con i dati non compressi ma può spingersi fino a 4.8GB/s con i dati compressi dall'hardware dedicato che fa parte della tecnologia Xbox Velocity Architecture, senza dubbio pensata per garantire caricamenti istantanei e open world senza interruzioni, ma anche per ridurre lo spazio occupato dai giochi sul disco. Tra l'altro tutto questo è valido anche per le storage aggiuntivi di tipo Xbox Series X Storage Expansion Card sviluppate da Seagate e Microsoft per garantire gli stessi vantaggi dell'SSD NVMe PCIe 4.0 interna.

Ottimizzazioni, segreti e infrastruttura Il tutto condito dalle tecnologie che conosciamo come il Mesh Shading e il Variable Rate Shading, che permette al sistema di concentrare la potenza sulle aree rilevanti di un immagine evitando di sprecare risorse su zone meno visibili, e da qualche novità come la GPU Work Creation, pensata per spremere all'osso la GPU. Si parla inoltre di un Sampler Feedback streaming implementabile molto facilmente, cosa utile agli sviluppatori per ottimizzare la memoria in funzione delle texture, e di Machine Learning Inference, con la capacità di usare il calcolo FP16 anche per applicare quanto imparato da un algoritmo IA anche su nuovi dati. Non male considerando che parliamo di un bacino di potenza teorico di 24TFLOP da cui attingere per migliorare l'intelligenza artificiale e forse anche le prestazioni. Non sembrano esserci, va detto, blocchi hardware dedicati al Machine Learning sul SoC di Xbox Series X, ma non sono da escludersi sorprese, magari simili ai Tensor Core NVIDIA, da parte di una Microsoft che sul piano hardware sembra più che tranquilla, tanto da non aver nemmeno spinto all'estremo le frequenze per ottenere numeri ancora più altisonanti. Ha invece sottolineato il raffreddamento parallelo a cui dobbiamo la forma della console e un ricco contorno pensato per garantire il massimo in ogni comparto e di cui abbiamo già parlato che include riduzione della latenza del controller, Dynamic Latency Input (DLI), Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Resume, Intelligent Delivery e Smart Delivery, con hardware dedicato all'audio spaziale e una funzione di conversione automatica da SDR a HDR che promette di non avere alcun impatto su CPU, GPU e memoria. Potrebbe invece essere molto pesante quello del ray tracing, protagonista di alcune dichiarazioni ufficiali non particolarmente entusiasmanti.