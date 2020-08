Far Cry 6, AC Valhalla e Watch Dogs: Legion, Collector's con gioco digitale su Xbox

Le Collector's Edition di Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion saranno caratterizzate da una peculiarità che farà senz'altro storcere il naso ai possessori della console Microsoft.

Le versioni Xbox delle edizioni da collezione di Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion, infatti, includeranno il gioco nel solo formato digitale, dunque un semplice codice da riscattare su Xbox Store.

La cosa sarebbe anche accettabile, non fosse per il fatto che gli utenti PlayStation che acquisteranno le Collector's Edition in questione avranno invece la possibilità di avere disco fisico.

"I pre-ordini delle Collector's Editions di ASSASSIN'S CREED VALHALLA, FAR CRY 6 e WATCH DOGS: LEGION per Xbox riceveranno una chiave digitale da utilizzare, invece che il disco fisico", recita una nota sul sito Ubisoft relativa ai preorder. "Le Collector's Editions per PlayStation riceveranno il disco fisico del gioco."

Non è dato sapere come mai la casa francese abbia preso questa decisione: laddove volesse chiarire i motivi dietro tale scelta, li riporteremo prontamente.