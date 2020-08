Fortnite, skin di Iron Man e Dottor Destino svelate da Donald Mustard?

Se siete fan di Fortnite e in più anche dell'Universo Marvel, questi saranno sicuramente giorni colmi di eccitazione per tutti voi. Nel momento in cui scriviamo Epic Games potrebbe aver anticipato l'arrivo di due nuove skin su Fortnite Battaglia Reale: quelle di Iron Man e Dottor Destino.

Si tratterebbe, più in generale, di nuove anticipazioni circa Fortnite Capitolo 2 Stagione 4: il tema della nuova stagione, infatti, sarà genericamente Marvel (con supereroi annessi). Ad oggi sapevamo che prima o poi sarebbero arrivati Thor e Galactus (sono già nei file di gioco).

Ma ora che Donald Mustard ha aggiornato la sua immagine di copertina su Twitter inserendo un fumetto con Iron Man e Dottor Destino, beh... le cose si fanno molto più interessanti.

Donald Mustard updated his Twitter Header to Iron Man & Dr Doom, and updated his bio to "Close to Zero" 👀 pic.twitter.com/xpAZZQqjnv — HYPEX (@HYPEX) August 21, 2020