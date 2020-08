Fortnite: Thor e Galactus nei file di gioco, evento e skin in arrivo?

Di Thor è presente addirittura una sorta di fumetto: in effetti lo stile è molto simile a quello delle schermate dei vari Pass Battaglia. Se consideriamo che Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 ha avuto Deadpool come ricompensa del Pass Battaglia e che la Stagione 3 ha visto invece il debutto di Aquaman, adesso potrebbe toccare a Thor.

Para algumas pessoas que jogam no console estava aparecendo uma revista de quadrinhos no Lobby do menu do passe de batalha, e nessa revista de quadrinhos é possível ver o Thor, super-herói da Marvel!

