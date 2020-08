Street Power Football: trailer della modalità Trickshot

SFL Interactive e Maximum Games hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay della modalità Trickshot di Street Power Football, un gioco sportivo di stampo arcade in arrivo da fine agosto per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Trickshot è una modalità in 'street style' che richiede precisione e strategia, dove alcuni bersagli, obiettivo principale di questa modalità, sono posizionati e a volte nascosti in tutto campo da gioco in attesa che i giocatori li colpiscano con la palla. I giocatori dovranno correre contro il tempo nella modalità trickshot - alcuni obiettivi sono molto più difficili da colpire rispetto ad altri, e usare una strategia ben precisa sarà la chiave per raggiungere il successo.

Il giocatore dovrà quindi prepara il colpo alla perfezione prima che il tempo scada. Il tempo registrato sarà aggiunto alle classifiche battendo i record degli altri e reclamando il posto tra i migliori giocatori del mondo.

Street Power Football combina uno stile creativo con un'azione ad alta energia per un'esperienza di calcio e videogioco arcade davvero esagerata. Street Power Football dispone di sei modalità di gioco distinte, tonnellate di opzioni per personalizzare la tua squadra a tuo piacimento, una musica perfettamente a tema, ambientazioni e ambasciatori da tutto il mondo inclusi Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson e tanti altri!

Street Power Football sarà disponibile in tutto il mondo in digitale e in versione fisica per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam dal 25 agosto.