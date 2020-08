Nintendo sta assumendo Level Designer per nuovi giochi 2D già in sviluppo

Attraverso l'account ufficiale Twitter giapponese, scopriamo che Nintendo sta assumendo nuovi Level Designer. Queste persone dovranno lavorare su "nuovi giochi action in 2D" già in lavorazione. Di cosa si tratta? Ancora non lo sappiamo, ma nell'immagine che accompagna l'offerta di lavoro compaiono solo giochi legati all'universo di Super Mario.

A questo indirizzo si possono trovare tutti i dettagli del lavoro offerto. Si tratta di creare livelli di giochi action in 2D, con la capacità di posizionare gli oggetti e di verificare eventuali problemi. Il candidato deve, inoltre, saper parlare in giapponese, ma non deve avere necessariamente precedenti esperienze lavorative.

Lo stipendio va da un minimo di 30mila euro l'anno, che possono salite in base all'esperienza, con trasferimento e affitto garantiti. Sono incluse anche le spese sanitarie e le ferie pagate. Sembra una buona offerta, nel caso in cui siate interessati.

I giochi sui quali si andrà a lavorare, poi, sono gli "action in 2D" di Nintendo, ovvero il meglio o quasi, sul mercato. Questa definizione, infatti, comprende sia i giochi mostrati nell'annuncio, ovvero Yoshi's Crafted World e Super Mario Maker 2, ma anche degli eventuali Metroid e tutte le leggendarie serie di Nintendo.

Il progetto al quale ci si unirà, oltretutto, è già avviato, cosa che ci fa pensare che a breve potrebbe esserci il relativo annuncio.

Cosa ne pensate? Avete per caso le capacità per fare domanda?