Fortnite: le macchine arrivano domani, ma potrebbe essere meglio non guidarle

Fortnite sta per cambiare, ancora una volta: e questa volta potrebbe davvero trattarsi del cambiamento più importante introdotto negli ultimi sei mesi. Nella giornata di domani, mercoledì 5 agosto 2020, saranno finalmente disponibili le macchine. E potrebbe essere meglio non guidarle.

Non vi stiamo anticipando qualcosa di proprio nuovo: ieri sera gli sviluppatori di Epic Games hanno confermato che il nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 arriverà domani, 5 agosto 2020, e che introdurrà i veicoli. Per la prima volta, l'avviso è arrivato non il giorno prima, ma ben due giorni prima: forse si teme il contemporaneo lancio della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone?

Comunque, forse non è il caso di lanciarsi subito verso le macchine, ansiosi di provarle e di diventare dei veri e propri pro alla guida sull'isola. Questa, tra le altre, è anche l'opinione di Techradar, e segue un filo logico perfettamente comprensibile e preciso. Vale a dire: ricordate quando, esattamente un anno fa, su Fortnite debuttò il Bruto? Era quel mecha gigantesco che copriva ampie distanze in pochi salti, e che sparava razzi. Il bilanciamento di Fortnite ne risultò ampiamente compromesso.

Ma non si tratta solo di una questione di bilanciamento. Quando arriva un nuovo mezzo di trasporto o veicolo su Fortnite Battaglia Reale, tutti non vedono l'ora di provarlo; del resto è impossibile non notare un giocatore che sta sfrecciando a tutta birra con un'automobile azzurra sulla mappa.

Una macchina potrebbe facilmente esporre il conducente ad evidenti pericoli. Ecco allora che, se giocate seriamente e puntate alla vittoria, le macchine dovreste proprio lasciarle perdere. Almeno per il momento. Ma capiremo meglio quanto diventerà grave la situazione nella giornata di domani, 5 agosto 2020.