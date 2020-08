Call of Duty: Warzone Stagione 5: il trailer mostra l'apertura dello Stadio e treni

Sarà un'estate davvero calda per Call of Duty: Warzone: la Stagione 5 arriverà domani, mercoledì 5 agosto 2020, con un carico di novità semplicemente impressionante. Finalmente ne sappiamo di più, perché Activision ha rilasciato il primo trailer.

Il filmato di Call of Duty: Warzone conferma alcune indiscrezioni che vi avevamo riportato nelle scorse settimane. D'accordo, nessuna testata nucleare colpirà la mappa di gioco, ma lo Stadio si aprirà davvero: il trailer mostra dei giocatori intenti a far saltare in aria la cupola di vetro dello Stadium, per calarsi al suo interno. Arriveranno anche i treni: sarà possibile utilizzarli come mezzi di trasporto, assaltarli, persino combattere sui vagoni.

Ancora, Activision ha confermato l'arrivo di nuove aree per la mappa di gioco: Suldal Harbor e Petrov Oil Rig saranno disponibili in 6 VS 6, mentre l'aeroporto internazionale di Verdansk dovrebbe debuttare in tutte le modalità di gioco. E ancora, nel trailer compaiono molte nuove skin che presumibilmente saranno disponibili nel Pass Battaglia della Stagione 5, ma senza fornire i rispettivi nomi.

Tutto questo (e molto altro) potrete vederlo da voi nel video qui di seguito riportato; appuntamento a domani, dunque, con la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone.