Xbox Series X: "i pad Xbox One funzionano con tutti i giochi" è la frecciata a PS5

Attraverso i social, Xbox lancia una frecciata a PS5 e all'incompatibilità del DualShock 4 coi giochi di nuova generazione della console di Sony. Su "Xbox Series X TUTTI i pad Xbox One funzionano con TUTTI i giochi" è il semplice messaggio.

La console war si gioca, ovviamente, anche attraverso i social. In questo caso l'account Twitter UK di Microsoft ha voluto stuzzicare i fan di Sony e ribadire come su Xbox Series X tutti gli accessori di Xbox One, inclusi i gamepad e con l'unica eccezione di Kinect, saranno utilizzabili liberamente sulla console di nuova generazione.

Un chiaro riferimento a PS5 e all'impossibilità di usare i DualShock 4 coi nuovi giochi sviluppati per la console di Sony. Obsolescenza programmata, secondo Jeff Grubb.

Su Xbox Series X, invece, il gamepad ufficiale, l'Xbox Adaptive Controller, l'Elite e i nuovi SCUF Controller saranno tutti compatibili. Ma non solo, il controller Xbox Series X sarà utilizzabile anche su Xbox One e PC.

Secondo voi la "guerra dei gamepad" sarà un elemento che determinerà la scelta di una console piuttosto che un'altra?

ICYMI: Xbox Series X is backwards compatible with ALL Xbox One controllers across ALL games

🎮 Official Xbox Controllers

✨ Xbox Adaptive Controller

💪 Xbox Elite Wireless Controllers

⚡️ SCUF Controllers pic.twitter.com/f8URC3iJXr