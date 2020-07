Xbox Series X: il controller sarà compatibile con Xbox One conferma Jason Ronald

In un curioso scambio di battute tra Jason Ronald, director of program management di Microsoft, e il suo ex-collega Mike Ybarra, ora vice presidente di Blizzard, scopriamo che anche il nuovo gamepad di Xbox Series X sarà retrocompatibile. In altre parole sarà possibile utilizzarlo su Xbox One e Xbox One X.

Dopo che Mike Ybarra ha abbandonato il team Xbox per Blizzard e, oltretutto, ha detto di preferire PS5 a Xbox Series X, fa strano vederlo usare Twitter come un normale videogiocatore.

In una discussione con un videgiocatore, Ybarra ha interpellato Jason Ronald e chiesto conferme sulla compatibilità dei gamepad Xbox. Quello che sapevamo finora con certezza è che che potremo utilizzare le periferiche di Xbox One e One X sulla console di nuova generazione di Microsoft. Quello che non sapevamo è che questa cosa varrà anche al contrario, ovvero che i nuovi gamepad saranno utilizzabili anche sulle vecchie console di Microsoft e, ovviamente, su PC. Un bel modo per rendere Xbox una piattaforma a 360° e far risparmiare qualche euro a tutti coloro che decideranno di abbracciarla.

Cosa ne pensate?