PS5 preferita a Xbox Series X dall'ex Microsoft Mike Ybarra

Pensando alla console next gen da acquistare, PS5 è preferita rispetto a Xbox Series X da Mike Ybarra, ed è una scelta che ha destato un certo scalpore considerando il passato di Ybarra da executive Microsoft di alto livello.



Ybarra è abbastanza conosciuto in ambito videoludico per il lavoro svolto in ambito Xbox Live e Xbox Game Pass, ma è recentemente uscito da Microsoft per entrare all'interno di Blizzard, a quanto pare senza mantenere una fedeltà assoluta al marchio Xbox.



A dire il vero il suo ragionamento è molto logico e scevro da qualsiasi sentimentalismo: l'ex-Microsoft ha riferito di voler giocare i titoli Xbox, ma essendo questi utilizzabili su PC non vede la necessità di acquistare una Xbox Series X, dunque piuttosto comprerebbe una PS5.



Questa è stata dunque la risposta data su Twitter a Kidsmoove che chiedeva di scegliere tra la console Sony e quella Microsoft: "PS5. Giocherò le esclusive Xbox su PC, vorrei che fossero tutte su PC!" Ha affermato, alludendo anche al desiderio di poter giocare possibilmente anche le esclusive Sony su PC, cosa che probabilmente lo farebbe rimanere semplicemente su PC e basta.



La questione ha ovviamente attirato l'attenzione perché Ybarra ha avuto un ruolo importante nella gestione di Xbox Live e dei servizi da gioco Microsoft negli anni passati, ma ha anche a che vedere con il suo passato: come spiegato successivamente da Ybarra, per Microsoft è comunque più importante essere iscritti a un suo servizio, come Xbox Game Pass, piuttosto che acquistare una console come Xbox Series X, anche dal punto di vista economico. "Non importa dove giocate, purché lo facciate all'interno del mondo Xbox", ha spiegato.





PS5. Will play Xbox exclusives on PC. Wish they were all on PC! — Mike Ybarra (@Qwik) January 7, 2020